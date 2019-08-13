Вашингтон, , 22:48 — REGNUM

Соединенные Штаты и Великобритания активно ведут переговоры по соглашению о свободной торговле, которое планируется заключить сразу после Brexit, 13 августа передает агентство Reuters.

По словам источника агентства в администрации президента США Дональда Трампа, стороны планируют заключить сделку 1 ноября — на следующий день после выхода Великобритании из Евросоюза.

Также сообщается, что советник Белого дома Джон Болтон уже обсудил с министром внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс возможность подписания «дорожной карты» по соглашению о торговле на саммите G7 во Франции.

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