Москва, , 15:04 — REGNUM

В России научились замещать европейские сыры отечественными. Об этом заявил сопредседатель союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов на пресс-конференции в Москве.

Сыр (cc) Skånska Matupplevelser

Однако импортозамещение этой категории товаров представляет из себя или слишком дорогую продукцию, или фальсификат, в котором нет молока, считает специалист.

«Наши сыровары научились изготавливать и сыр с плесенью, и моцареллу. Я не буду оценивать вкус, но эту полку научились производить. Но цена этого сыра составляет от 1,2 тыс. до 2 тыс. рублей. Это не массовый продукт, позволить себе его может только 25% населения. В остальном, когда те же сыры ушли с российской полки, фактически хлынул фальсификат, продукция со вкусом сыра, в которой молочной продукции нет», — заявил Борисов.

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