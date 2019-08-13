Москва, , 15:00 — REGNUM

Россия смогла заместить иностранные продукты в количественном выражении, но не в качественном. Об этом 13 августа на пресс-конференции в Москве заявил сопредседатель союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов.

По его словам, с момента введения пять лет назад контрсанкций, ограничивающих импорт продуктов питания из ряда стран, российские производители научились производить аналогичную продукцию. Однако её стоимость делает этот товар недоступна для большинства граждан.

«За прошедшие пять лет введения эмбарго мы можем свидетельствовать, что происходит количественное замещение на полках магазинов, но не качественное. А последние пять лет качество продуктов никак не изменилось. Доля некачественной, фальсифицированной продукции варьируется от 40 до 60%», — отметил эксперт.

Основные проблемы, отметил Борисов, в молочной отрасли и мясопереработке. Существуют отрасли, где произошел рост производства — это плодоовощная продукция, виноделие, производство птицы

При этом Борисов заявил, что в случает отмены контрсанкций, ограничивающих ввоз молочной продукции, российские фермеры не выдержат конкуренции с товарами, которые производятся в Европе.

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