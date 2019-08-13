Нальчик, , 15:03 — REGNUM

Ремонтные работы на сумму почти 200 млн рублей запланировала компания «Россети Северный Кавказ» до конца 2019 года для обеспечения ёэлектроснабжения жителей Кабардино-Балкарии. К настоящему времени специалисты филиала «Каббалкэнерго» выполнили более 60% объема работ по подготовке к безаварийному прохождению осенне-зимнего сезона, сообщили ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе электросетевой компании.

Отмечается, что за семь месяцев 2019 года было заменено более 3,8 тыс. изоляторов, свыше 250 км провода и более 1 тыс. дефектных опор. Специалисты также расчистили от поросли 30 гектаров трасс просек в охранных зонах линий электропередачи, чтобы избежать риска падения деревьев на ЛЭП.

«Важное направление подготовки к отопительному сезону — комплексная диагностика оборудования: специалисты проводят тепловизионные обследования и высоковольтные испытания, лабораторные исследования силовых, измерительных трансформаторов и коммутационного оборудования», — рассказали в компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, на ремонт электросетей в Ингушетии в 2019 году компания «Россети Северный Кавказ» направит более 54 млн рублей. За первое полугодие специалисты филиала «Ингушэнерго» отремонтировали почти 35 км линий электропередачи и 81 трансформаторную подстанцию, а также заменили 289 опор и почти 300 км неизолированного провода.