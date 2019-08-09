Магас, , 10:56 — REGNUM

Более 54 млн рублей направила компания «Россети Северный Кавказ» в 2019 году на ремонт электросетей в Ингушетии. Эта цифра на 4,7% превышает объём финансирования ремонтной кампании в 2018 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании «Ингушэнерго».

За первые шесть месяцев 2019 года энергетики отремонтировали почти 35 км линий электропередачи и 81 трансформаторную подстанцию. Специалисты также заменили 289 опор и почти 300 км неизолированного провода. Кроме того, рабочие группы районных электросетей расчистили порядка 34 гектаров трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности, которая при плохих погодных условиях могла спровоцировать отключения.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время мартовского визита в Магас гендиректор «Россетей» Павел Ливинский заявил, что в течение трёх лет компания направит около 1,2 млрд рублей на реализацию в Ингушетии программы по снижению потерь электроэнергии.