Ижевск, , 11:48 — REGNUM

В Удмуртии обсудили перспективы введения режима чрезвычайной ситуации. Об этом заявила глава минсельхоза Удмуртии Ольга Абрамова, сообщает пресс-служба ведомства.

«Экстренные меры необходимо принять каждому сельхозпроизводителю: либо мы живем в ожидании созревания зерна, а судя по погоде, оно не вызреет, либо мы всё закладываем в зерносенаж, чтобы обеспечить высокопротеиновыми кормами животных в зимне-стойловый период», — сказала министр.

По её словам, объёмы производства зерна в этом году будут значительно ниже, чем в предыдущие периоды. В то же время необходимо заготовить на зимовку скота около 600 тыс. тонн зерновых. Введение режима ЧС позволит сельхозпроизводителям получить дополнительную поддержку из федерального бюджета в условиях потери урожая.

ИА REGNUM напоминает, годом ранее урожай зерновых во многих регионах Приволжского федерального округа снизился из-за засухи. Пострадала и Удмуртия, однако не столь значительно, как, например, Саратовская область, где урожай зерновых сократился почти на 34%. В этом году многие регионы страдают из-за обильных непрекращающихся дождей и нетрадиционно холодного лета.

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