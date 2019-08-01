Нижний Новгород, , 13:03 — REGNUM

В южных и юго-западных районах Приволжского федерального округа во второй половине июля озимые, а в третьей декаде и ранние яровые зерновые культуры достигли полной спелости, производилась их уборка. Об этом ИА REGNUM сообщили в Гидрометцентре России.

Михаил Соловьев. Получай, страна родная, наш обильный урожай! 1953

По оценкам синоптиков, в центральных черноземных областях и местами на юго-западе Среднего Поволжья прошедшие дожди способствовали пополнению запасов почвенной влаги, что улучшило условия роста и развития поздних зерновых и технических культур. В центральных черноземных областях условия для уборки из-за высокой влажности воздуха были удовлетворительными. В среднем Поволжье также в большинство дней июля уборка урожая проходила в комфортных условиях.

В среднем Поволжье и в ряде районов центральных черноземных областей осадков было меньше; а в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской областях и на западе Башкирии местами осадков было недостаточно, в ряде районов наблюдалась почвенная засуха.

При этом местами в северной части Поволжья в июле преобладала холодная погода с частыми и сильными дождями. Местами из-за холодных периодов тепла для развития и формирования урожая большинства сельскохозяйственных культур было недостаточно.

ИА REGNUM напоминает, сбор урожая в 2018 году в Приволжском федеральном округе был омрачён засухой и снижением урожайности зерновых. В то же время жаркое и засушливое лето оказалось позитивным фактором для качества зерна, что отметили практически во всех регионах ПФО.