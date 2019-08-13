Москва, , 09:57 — REGNUM

Говоря о формировании достойной пенсии в России хочется перефразировать выражение «Куй железо пока горячо на «формируй пенсию смолоду». Рассчитывать в таком важном и щепетильном вопросе, как финансовое обеспечение старости, в нашей стране можно только на себя, заявила корреспонденту ИА REGNUMспециалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По её мнению, если понадеяться на русское «авось», то пусть к вершине пирамиды Маслоу, где человеку уже хочется творить и ощущать свою причастность всему миру, будет недостижим, по причине того, что не удовлетворятся базовые физиологические потребности, расположенные у подножья пирамиды, такие как хорошая еда, здоровый сон, чистая вода и комфортный отдых.

«Что же каждому необходимо делать? С самого начала своей трудовой деятельности важно формировать свою пенсию. И делать это самостоятельно. Механизмы для этого все есть, но прежде чем их рассматривать стоит решить простую финансовую задачу: Человек ходит на работу пять раз в неделю.

Обычно утром он выпивает кофе для бодрости, которое покупает за 150 рублей. Следовательно, за год на чашки кофе тратится 36 тыс. рублей. Куда можно инвестировать деньги, которые появились из-за того, что кофе граждане варят сами дома», — задаётся вопросом эксперт.

Стоит рассмотреть консервативный способ, который пользуется доверием у жителей России, это, конечно, вклад. Подписав договор на депозитное обслуживание с процентной ставкой 5% годовых (предложения есть и с более высоким процентом), за год можно получить прибыль к своему депозиту 1 тыс. 800 рублей.

Так как взят курс на достойное пенсионное обеспечение, то у человека есть десятки лет, чтобы к моменту назначения пенсии довести сумму на вкладе до цифры с шестью нулями. И это только потому что он стал готовить кофе дома.

«Следующий интересный инструмент-это облигации федерального займа (ОФЗ). Граждане дают государству деньги в долг (от 30 000 рублей) и получают за этот доход, который называется купонным и выплачивается в соответствии с определенным графиком. Доходность по ОФЗ выше чем у обычного вклада и доходит до 8,58%», — отметила Мороз.

Также стоит обратить внимание на полис накопительного страхования жизни (НСЖ). Инвестировать в данную программу стоит если человек уже научился себя контролировать и точно может работать на долгосрочные перспективы. Так программы рассчитаны на срок от пяти до 20 лет.

Каждый год, в течение срока договора, необходимо вносить определенную сумму денежных средств. Предусмотрена возможность раз в год получать налоговый вычет, то есть возвращать 13% от суммы взноса, обратившись в налоговый орган. Доходность в целом при НСЖ низкая, но отличная возможность сохранить денежные средства, и в итоге получить очень существенную сумму.

«Фундамент достойной пенсии строится в далёкой молодости. Необходимо избавиться от желания вложить деньги в высокопарные обещания получить большой доход за короткий период. Это очень высокорискованные вложения, которые принесут только стресс.

Прежде всего необходимо взять под четкий контроль свой бюджет, а возможности для грамотного инвестирования каждый гражданин России сможет разглядеть сам», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, НАПФ готова представить документ, который регламентирует возможности повышения пенсии до 56% от утраченного заработка.

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