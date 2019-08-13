Вашингтон, , 08:50 — REGNUM

Министерство сельского хозяйства Соединённых Штатов понизило прогноз экспорта пшеницы из России в 2019—2020 сельскохозяйственном году. Так, если ранее прогноз составлял 34,5 млн тонн, то теперь он опустился до уровня 34 млн тонн.

Пшеница (cc) suraj

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Отмечается, что потребление пшеницы в России за этот период снизится с 40,5 млн до 40 млн тонн, запасы пшеницы увеличатся с 7,428 до 7,463 млн тонн, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, только в первую неделю августа поставки пшеницы на экспорт из России выросли до 1,3 млн тонн. Это на 18% больше, чем неделей ранее. Всего по итогам августа отгрузки могут достигнуть 3,8−4,2 млн тонн.

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Напомним, как сообщал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, в 2018—2019 сельхозгоду экспорт зерна из России составил 43,3 млн тонн, в том числе было экспортировано 35,2 млн тонн пшеницы. По его словам, прогноз по экспорту зерна в 2019 сельхозгоду в размере 45 млн тонн сохраняется. Прогноз по урожаю зерна в 2019 году остался на уровне 118 млн тонн.

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