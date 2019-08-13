Москва, , 07:23 — REGNUM

Озвученные официальным Тбилиси потери туристического сектора Грузии от приостановки авиасообщения с Россией в размере $60 млн являются «более чем точными», заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

По его словам, для бюджета Грузии потеря туристических денег пиковых месяцев (июля и августа) будут «большим ударом».

«Важно понимать, что доля туристов из России — это 21% из общего турпотока из разных стран», — напомнил Осауленко.

Читайте также: Грузия теряет сотни миллионов долларов из-за сокращения турпотока из РФ

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне массовых антироссийский протестов, которые захлестнули Грузию после 20 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

В Кремле заявили, что принимать решения об отмене введенного запрета пока преждевременно, поскольку на сегодняшний день в Грузии сохраняется опасность для граждан России.

Читайте также: Спрос на билеты из России в города Грузии упал на 75%