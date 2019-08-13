Москва, 13 августа 2019, 07:23 — REGNUM
Озвученные официальным Тбилиси потери туристического сектора Грузии от приостановки авиасообщения с Россией в размере $60 млн являются «более чем точными», заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
По его словам, для бюджета Грузии потеря туристических денег пиковых месяцев (июля и августа) будут «большим ударом».
«Важно понимать, что доля туристов из России — это 21% из общего турпотока из разных стран», — напомнил Осауленко.
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Как сообщало ИА REGNUM, на фоне массовых антироссийский протестов, которые захлестнули Грузию после 20 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
В Кремле заявили, что принимать решения об отмене введенного запрета пока преждевременно, поскольку на сегодняшний день в Грузии сохраняется опасность для граждан России.
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