Москва, , 07:13 — REGNUM

Торги по рублевым парам закрылись 12 августа ростом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. Пара доллар/рубль повысилась на 0,19%, до 65,40 руб., пара евро/рубль — на 0,37%, до 73,35 руб., пара фунт/рубль — на 0,58%, до 78,98 руб.

В первой половине торгов давление на рубль оказывали дешевеющая нефть и бегство из рисковых активов в связи с неопределенностью торговых переговоров между США и Китаем. Трамп поставил под сомнение сентябрьский раунд торговых переговоров. Инвесторы опасаются затянувшейся торговой войны.

Бегство из рисковых активов вызвало ослабление юаня. Народный банк Китая 12 августа установил курс юаня на отметке 7,0211 юаня за $1. Курс доллара превышает уровень в 7 юаней, и это беспокоит многих инвесторов, включая США.

Во второй половине торгов нефть усилила восстановление, чем помогла рублю частично отыграть потери у доллара и закрыть день по 65,40.

Сегодня, 13 августа, юань торгуется к доллару в небольшом плюсе. Золото дорожает, йена дешевеет. Нефть сорта Brent незначительно снизилась, но это некритично для внутреннего валютного рынка. Ситуация на рынке неопределённая.

Цена с 6 августа остается торговаться в боковом тренде. Участники рынка не могут определиться с направлением движения доллара и не знают, как будут дальше развиваться события на мировых финансовых рынках. В паре доллар/рубль сохранится боковое движение в ценовом диапазоне 65,20 — 65,70 руб.

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