Хабаровск, , 07:10 — REGNUM

Школьников Хабаровского края обеспечат учебниками бесплатно. На эти цели из регионального бюджета выделено 150 млн рублей, приобретено 425 тыс. учебников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в министерстве образования края, деньги уже выделены муниципалитетам. Поставки учебников идут из 12 российских издательств и типографий и будут завершены к 25 августа. В рамках северного завоза в удалённые районы края доставлено 19,5 тыс. экземпляров учебников.

ИА REGNUM выясняет, во сколько обойдётся российской семье сбор ребёнка в школу. В 2018 году средняя стоимость составляла 21 тыс. рублей.