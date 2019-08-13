Владивосток, , 05:34 — REGNUM

Индийский бизнес проявил интерес к совместному сотрудничеству в области выращивания и переработки риса и сои на Дальнем Востоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Индийцы готовы рассмотреть совместные проекты в сфере выращивания сои и риса и их дальнейшей переработки на Дальнем Востоке. Также индийская страна ждёт предложений по участию в проектах по молочному животноводству», — пояснили в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций.

Власти Дальнего Востока для совместных проектов готовы выделить 4 млн га обработанных земель и 1,4 млн свободных.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит двухдневный форум российско-индийских отношений. Уже подписан ряд соглашений о сотрудничестве.