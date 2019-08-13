Тяньцзинь, Китай, , 03:17 — REGNUM

В порту Тяньцзинь на севере Китая был зафиксирован объем морской торговли в количестве 159,3 млрд юаней ($22,7 млрд) со странами-участницами инициативы «Нового шелкового пути» за первое полугодие 2019 года, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Таможня Тяньцзиня отчиталась о росте за первое полугодие объема торговли на 9,7%. Импорт достиг 52,15 млрд юаней, что на 27,9% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Самыми популярными позициями импорта Тяньцзиня стали сырая нефть, сельскохозяйственная продукция и автомобили. Импорт природного газа увеличился в 1,7 раза в годовом исчислении до 2,37 млрд юаней, сообщили в таможне.

Торговля со странами АСЕАН достигла 59,42 млрд юаней за первое полугодия, что составляет 37,3% от общего ее объема. Торговля с Евросоюзом достигла 13,65 млрд юаней за первое полугодие, что на 25,1% больше, чем годом ранее.

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