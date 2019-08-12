Душанбе, , 20:59 — REGNUM

В целях модернизации инфраструктуры аэронавигационного обслуживания в основных аэропортах Таджикистана республика привлекла кредит ЕБРР размером в 6 млн евро и сроком на 7 лет, сообщает 12 августа Синьхуа.

Здание терминала 1 Международного аэропорта «Худжанд» (cc) Gleb Osokin

Заемные деньги будут использованы для закупки и установки системы управления воздушным движением в аэропорту Душанбе, аэрометеорологической системы в аэропорту Худжанд, а также систем связи и навигации для государственной компании по управлению воздушным движением Таджикэйрнавигация.

Новое оборудование, которое планируется установить к 2021 году, улучшит качество и эффективность использования воздушного пространства Таджикистана, а также существенно повысит уровень безопасности полетов в регионе.

К настоящему моменту ЕБРР инвестировал в различные сектора экономики Таджикистана уже 673 млн евро.