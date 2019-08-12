Москва, , 16:56 — REGNUM

Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2019 года в России относительно соответствующего периода 2018 года, по предварительной оценке, cоставил 100,9%, что почти в два раза больше, чем в I квартале. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Напомним, что согласно первой оценке, в I квартале 2019 года рост ВВП составил 0,5% (24,48 млрд рублей в текущих ценах).

Как пояснила ИА REGNUM доцент кафедры социально-экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, пока оценка проводилась Росстатом на основе данных о росте показателей крупных и средних предприятий в различных отраслях: добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, транспорте, строительстве, оптовой и розничной торговле.

«Несмотря на сложность расчета предварительной оценки ВВП на основе производственного метода, очевидно, что позитивная динамика ВВП связана с неплохими показателями различных отраслей во втором квартале этого года», — сказала Лебединская.

Как отмечает ТАСС, оценка динамики от Росстата оказалась выше прогноза Минэкономразвития, по подсчетам которого ВВП вырос на 0,8%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года Росстат впервые с 2017 года зафиксировал дефляцию в России.