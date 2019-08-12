Москва, 12 августа 2019, 16:56 — REGNUM
Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2019 года в России относительно соответствующего периода 2018 года, по предварительной оценке, cоставил 100,9%, что почти в два раза больше, чем в I квартале. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Напомним, что согласно первой оценке, в I квартале 2019 года рост ВВП составил 0,5% (24,48 млрд рублей в текущих ценах).
Как пояснила ИА REGNUM доцент кафедры социально-экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, пока оценка проводилась Росстатом на основе данных о росте показателей крупных и средних предприятий в различных отраслях: добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, транспорте, строительстве, оптовой и розничной торговле.
Как отмечает ТАСС, оценка динамики от Росстата оказалась выше прогноза Минэкономразвития, по подсчетам которого ВВП вырос на 0,8%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года Росстат впервые с 2017 года зафиксировал дефляцию в России.