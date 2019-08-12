Курск, , 16:45 — REGNUM

В Курской области завершилась уборка ранних зерновых культур. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба областной администрации.

По данным комитета АПК Курской области, на полях региона обмолочено более 792 тыс. гектаров ранних зерновых культур — 100% от плана. Урожай составил более четырёх миллионов тонн зерна. Урожайность на одном гектаре в среднем составила 51 центнер. Валовой сбор зерновых культур прогнозируется в пределах пяти миллионов тонн.

Больше всего зерновых собрали в Медвенском районе, где урожайность составила более 55 центнеров с гектара. Высокая урожайность также зафиксирована в Глушковском, Обоянском, Пристенском и Суджанском районах.