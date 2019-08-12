Казань, , 15:57 — REGNUM

Бенефициар Акционерного общество «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» (НАСКО) Роман Цуркан прокомментировал ИА REGNUM заявление Центробанка России о недостаче более 48 тыс. полисов ОСАГО.

«Позиция временной администрации вновь вызывает недоумение», — отметил Цуркан.

Он напомнил, что контрагентами НАСКО при активном взаимодействии с акционерами компании проведена беспрецедентная кампания по возврату бланков строгой отчетности ОСАГО. Временной администрации было передано 373 тыс. бланков, которые ранее были собраны, сохранены, сведены и заактированы.

«Единичные бланки строгой отчетности ОСАГО, не переданные временной администрации, располагаются на руках недобросовестных страховых агентов. Однако у руководства временной администрации план четких действий по изъятию остатков бланков строгой отчетности у агентов отсутствует», — отмечала компания НАСКО ещё в июне.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Центробанк разместил сообщение о выявлении недостачи 48 316 бланков ОСАГО временной администрацией компании при проведении инвентаризации. Регулятор уточняет, что договоры ОСАГО, заключённые после отзыва лицензии страховой компании, являются недействительными.

Одна из крупнейших страховых компаний России, которая по итогам 2018 года по объёму выданных премий занимала 24-е место, была лишена лицензии с 15 мая 2019 года. Временная администрация назначена на полгода. Арбитражный суд Татарии 27 августа 2019 года начнёт рассмотрение банкротного иска временной администрации НАСКО.

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