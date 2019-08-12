Додома, , 14:57 — REGNUM

Опубликованы результаты международного конкурса стартапов International S.M.A.R.T Startup Competition, цель которого выход на рынок и установление международного сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в международном конкурсе приняли участие 108 команда, из которых 15 команд было из Танзании и 10 команд — из Южной Кореи.

Известно, что победителем международного конкурса стала команда, занимающаяся выращиванием ванили, из Танзании.

Кроме того, три южнокорейские команды также стали победителями в разных категориях: команда из Национального института науки и технологий Ульсана (среди технологических предприятий), команда из Университета Корё (среди социальных предприятий), команада из Университета Ёнсе (в сфере дизайна).