Нижний Новгород, , 14:27 — REGNUM

Доля семей в Приволжском федеральном округе, которые могут себе позволить покупку машины и квартиры, а после обязательных платежей у них остается не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека, не превышает 12,9% от общей численности населения. Соответствующие данные содержатся в исследовании РИА Рейтинг.

12,9% семей так называемого среднего класса проживает в Нижегородской области, которая среди регионов РФ по численности семей со средним достатком находится на 28-м месте. В Пермском крае доля таких семей составила 12,6% — 26 место среди регионов России. Самарская область заняла 35-е место, здесь доля семей со средними доходами составила 12,1%. В Татарии средний достаток у 11,9% семей — 38-е место. На 40-м месте — Оренбургская область и доля среднего класса в 11,8%. В Башкирии средний класс составил 11,7% — 42-е место.

На 51-й позиции в рейтинге регионов — Удмуртия с долей среднего класса в 9,7%. В Саратовской области насчитали 9,4% семей со средним достатком — 53-е место.

С 62-го по 65-е место заняли Пензенская и Кировская области, а также Чувашия и Марий Эл соответственно. В этих субъектах доля среднего класса варьируется в диапазоне 8%-7,3%. Аналогичная доля семей со средним достатком, то есть 7,3%, наблюдается в Ульяновской области — 67-е место.

Аутсайдером среди регионов Поволжья по доле семей среднего класса является Мордовия — 75-е место и 6,3%.

Лидирующим в России регионом по доле семей среднего класса является Ямало-Ненецкий автономный округ — 45,1%, минимальная доля семей со средним достатком зафиксирована в Ингушетии — 1,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье среднедушевые денежные доходы населения по итогам первого квартала 2019 года составили более 25 тыс. рублей. Самые высокие доходы — в Татарии и Нижегородской области, аутсайдеры — Чувашия и Мордовия. Минимальные среднедушевые денежные доходы — в Чувашии: в I квартале они составили 17 061 рублей. Самые высокие среднедушевые доходы населения отмечены в Татарии — 32 054 рубля.