Москва, , 13:38 — REGNUM

Торговая война, затеянная Дональдом Трампом, может стоить рецессии не только США, но и глобальной экономике в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

По его мнению, если американская рецессия вызовет обвал на американском рынке акций, Трамп однозначно проиграет выборы. Наверно, Трамп неплохой бизнесмен, но он не понимает и не любит глобальную экономику. Ведет себя как «слон в посудной лавке».

«Для России мировая рецессия не несет ничего хорошего. Нефть вполне может упасть до $30−35, а курс рубля поднимется до 80 руб./доллар.

В России Центробанк таргетирует инфляцию, а не валютный курс. Впрочем, международные резервы России превышают $500 млрд, а значит поводов для переживания практически нет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инвестиционный банк Goldman Sachs изменил прогноз роста экономики США в сторону снижения. Банк предрёк США рецессию из-за торговой войны с Китаем.

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