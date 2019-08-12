Москва, 12 августа 2019, 13:38 — REGNUM
Торговая война, затеянная Дональдом Трампом, может стоить рецессии не только США, но и глобальной экономике в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
По его мнению, если американская рецессия вызовет обвал на американском рынке акций, Трамп однозначно проиграет выборы. Наверно, Трамп неплохой бизнесмен, но он не понимает и не любит глобальную экономику. Ведет себя как «слон в посудной лавке».
Как сообщало ИА REGNUM, инвестиционный банк Goldman Sachs изменил прогноз роста экономики США в сторону снижения. Банк предрёк США рецессию из-за торговой войны с Китаем.
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