Владивосток, , 06:13 — REGNUM

Бизнес-делегация и чиновники пяти индийских штатов 12 августа в рамках двухдневного визита посетят Владивосток, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв дальневосточном Агентстве по привлечению инвестиций.

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В рамках участия в пятом Восточном экономическом форуме индийская делегация планирует ознакомится с возможностями горнодобывающей и алмазной отраслей, лесопереработкой и туристическими предложениями на Дальнем Востоке.

Мероприятия пройдут в Дальневосточном федеральном университете. В пленарном заседании будут участвовать полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Александр Козлов, гендиректор АНО АПИ Леонид Петухов и губернаторы регионов Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, Нарендра Моди примет участие в ВЭФ-2019, который состоится в сентябре, в качестве главного гостя. Премьер-министр Индии намерен поднять уровень сотрудничества между двумя странами не только в экономике, но и в гуманитарной сфере.

Индия представит свой стенд, демонстрирующий богатый потенциал страны. Планируются переговоры и подписание соглашений о взаимном сотрудничестве.