Бишкек, , 12:29 — REGNUM

Согласно прогнозам, потребление золота и серебра ювелирами Киргизии к концу 2022 года может вырасти до одной тонны в год. Об этом говорится в Концепции развития ювелирной отрасли республики на 2019 — 2022 годы, — пишет «Tazabek».

Отмечается, что увеличившиеся на 4,4% в 2018 году объемы производства драгоценных металлов и возросшие на 8,1% объемы добычи полезных ископаемых могут позитивно сказаться на производстве ювелирных изделий из добываемого золота и серебра.

Власти Киргизии планируют помочь местным ювелирам, предоставив им возможность закупать аффинированные и неаффинированные драгметаллы любой формы и размеров, разработать механизм первоочередной покупки сплава Доре по ценам Лондонской биржи у горнорудных компаний, предложить Евразийской экономической комиссии установить нулевые таможенные пошлины на импорт сырья для производства ювелирных изделий, начать обеспечивать ювелиров золотом от местных золотодобывающих предприятий, а также предпринять ряд других мер с учетом мнения бизнес-ассоциаций.