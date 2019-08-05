Улан-Удэ, , 07:15 — REGNUM

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о готовности поддержать проекты инвесторов из Кореи. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики по итогам встречи главы с представителями корейских компаний.

Встреча прошла 3 августа в Улан-Удэ, став, по мнению главы, продолжением российско-корейского экономического форума, прошедшего в мае в Сеуле.

«Надеюсь, что в рамках этого визита вы ознакомитесь со всеми интересующими вас проектами. Оцените те возможности, которые даёт Республика Бурятия, и те условия, которые мы готовы предоставить, чтобы у вас были наиболее выгодные возможности для инвестирования», — заявил Алексей Цыденов.

Он добавил, что Бурятия заинтересована в инвестиционной поддержке некоторых региональных проектов, в частности, разработке месторождения цинка, строительстве второго Северобайкальского тоннеля и других.

По словам представителя компании Geo Group, организовавшего предыдущий форум в Сеуле Бато Очирова, интерес со стороны корейских компаний к Бурятии достаточно высокий.

«Мы давно об этом говорим: Бурятия — Восточные ворота России. Концепция уже есть. Сегодня я вижу, что уже реально проявляют интерес корейские инвесторы к нашему региону, сюда приехали одни из самых крупных компаний», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе майского форума, южнокорейские предприниматели назвали Бурятию спящей красавицей, которую необходимо разбудить.Алексей Цыденовдобавил тогда, что кто разбудит «красавицу», тот «своё получит».

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