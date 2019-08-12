Москва, 12 августа 2019, 10:36 — REGNUM
Новость о подорожании в РФ хлеба не удивительна, так как борьба с бедностью в РФ по традиции носит преимущественно статистический характер, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию Росстата о том, что цены на хлеб достигли 10-летнего максимума.
Как пояснил аналитик, хлебные продукты, картофель, яйца входят в продуктовую корзину наименее состоятельных граждан, которым просто не на что переходить (если, конечно, не возвращаться к ситуации XIX века, когда хлеб смешивался с заведомо вредными примесями ради удешевления производства). Иными словами, как подчеркнул эксперт, данная категория граждан будет продолжать беднеть.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, с января по июль 2019 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 7,7% в отношении к аналогичному периоду 2018 года. Таким образом, рост цен на хлеб заметно опередил общий уровень инфляции, который по итогам за шесть месяцев составил 5%.
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