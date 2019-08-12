Москва, , 07:12 — REGNUM

Рубль 9 августа находился под давлением на закрытия европейской сессии, несмотря на рост нефтяных котировок. Дональд Трамп заявил, что назначенный на сентябрь новый раунд переговоров в Вашингтоне может не состояться, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Торги на Мосбирже открылись 9 августа ростом по иностранным валютам, а закрылись смешанно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,37%, до 65,28 руб., евро/рубль — на 0,51%, до 73,10 руб. Пара фунт/рубль упала на 0,56%, до 78,53 руб.

Британец обвалился после публикации слабых данных по ВВП за II квартал. Он и так находился под давлением на фоне усиливающихся опасений Брекзита без сделки, а тут еще разочаровывающая статистика. Рубль очень быстро отыграл потери против фунта выйдя в хороший плюс к закрытию торгов (-0,56%).

Сегодня, 12 августа, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется по 58,41 (+0,27%). Торги ан валютном рынке Форекс открылись спокойно. Азиатские фондовые индексы тоже торгуются в плюсе. Причин для ослабления российской валюты на открытии нет. Экономический календарь на сегодня пустой, поэтому пара доллар/рубль сохранит боковое движение около уровня 65,30 руб. со смещением к 65,05 руб.

Евро может оказаться под давлением из-за неопределённости в Италии, чем поддержит рубль. 10 августа вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что итальянцы нуждаются в досрочных парламентских выборах и новом правительстве страны.

Он выступает за проведение досрочных выборов в парламент. Приближение цена к 72,80 будет указывать на то, что покупатели выходят из длинных позиций по евро и готовятся к падению пары евро/рубль до 72,30 руб.

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