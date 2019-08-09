Екатеринбург, , 23:15 — REGNUM

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) запустили центр развития предпринимательства «Мой бизнес». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Центр площадью в 800 квадратов вмещает в себя коворкинг и зал-лекторий на 100 мест. «Мой бизнес» работает по принципу «одного окна»: здесь предприниматели могут проконсультироваться, получить необходимое обучение и даже финансовую помощь для реализации своих проектов.

Учреждение организовали на средства федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Напомним, центры «Мой бизнес» планируют открыть в каждом регионе страны. Так, 14 мая обсуждалась организация учреждения в Калужской области.

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