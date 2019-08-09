Белгород, , 17:39 — REGNUM

По росту стоимости жилищных услуг Белгородская область вышла на второе место в России — с июля 2018 года по июль 2019 года зафиксировано увеличение на 3,3%.

Опередил регион в рейтинге только Ставропольский край, там стоимость услуг возросла на 6,6%. Третье место занимает Татария, где цены повысились на 3,1%, сообщает ИА «Бел.ру». Данные сопоставили в Росстате. В жилищные услуги входят оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищного фондов, содержание и ремонт жилья для граждан-собственников жилья, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов.

Добавим, что в 2019 году в Белгородской области также повысились тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Так, в Белгороде и Белгородском районе они подорожали на 42,1% и 30,8% соответственно.