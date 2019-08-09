Киев, , 15:17 — REGNUM

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) располагает доказательствами, которые позволяют утверждать, что скандальная формула «Роттердам+» (по ней формируется цена на уголь в тарифе на электрическую электроэнергию, производимую тепловыми электростанциями) была необоснованной и нанесла убытки.

Об этом 9 августа заявил на брифинге в Киеве глава НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он сообщил, что следствие уже располагает выводами двух экспертиз, которые детально изучили формулу «Роттердам+».

»По делу «Роттердам+» есть доказательства утверждать… она необоснованная и есть убытки… Эта формула закладывалась в стоимость товаров, которые мы потребляем… Сама формула очень сложная, в ней много составляющих. Конечно, не все составляющие в ней являются необоснованными… Основная работа сделана, проведены обыски. Чтобы говорить о наличии или отсутствии подозрений, нужен вывод экспертизы. Недавно мы получили один вывод от Службы безопасности Украины… Другую экспертизу мы забрали буквально несколько дней назад», — сказал Сытник.

Он напомнил, что среди подозреваемых за ввод формулы «Роттердам+» есть представители как государственных структур, так и частной компании ДТЭК, которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

«Какими будут подозрения — это зона ответственности Генеральной прокуратуры… Хотелось бы чтобы это дело попало в НАБУ», — добавил Сытник.

Кроме того, он заявил, что решения Административного суда Киева по законности действия формулы «Роттердам+» принимались без наличия экспертизы.

«НАБУ, как и антикоррупционная прокуратура не могут игнорировать решение суда, даже решение Административного суда г. Киев, несмотря на явную абсурдность этих решений… В ходе расследования мы изучали как рассматривалось это дело и каким образом проводились экспертизы. И в наших делах, и в делах, которые рассматривались в суде ключевым был вопрос экспертизы. Экспертиза не делалась… Если цитировать вывод экспертизы, она пишет: «Формула действует». А законно или незаконно, никакого вывода экспертизы нет… Сейчас услышим позицию защиты на допросах», — пояснил Сытник.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа стало известно, что антикоррупционные структуры сообщили первые подозрения по делу о возможном злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК) при вводе формулы «Роттердам+». Среди подозреваемых оказалось сразу несколько высокопоставленных менеджеров.

Напомним, эксперты отмечают, что расследование вокруг формулы «Роттердам+» связано, в первую очередь, с противостоянием украинских олигархов — Игоря Коломойского и Рината Ахметова.