Киев, , 13:12 — REGNUM

Активизация следствия Государственным бюро расследований Украины за ввод скандальной энергетической формулы «Роттердам+» связана с победой на выборах политической силы, близкой бизнесмену Игорю Коломойскому, который является главным оппонентом собственника компаний ДТЭК и СКМ Рината Ахметова.

Соответствующее заявление 8 августа в эфире одного из украинских телеканалов сделал сопредседатель фонда «Энергетические стратегии» Дмитрий Марунич, комментируя сообщение о том, что ГБР вручило подозрения шести должностным лицам, среди которых есть два топ-менеджера холдинга ДТЭК Ахметова.

При этом он напомнил, что на введении формулы обогатился не только Ахметов, но и госкомпания «Центрэнерго».

»Господин Ахметов, которого называют главным бенефициаром, не единственный. У нас еще есть государственная компания «Центрэнерго», которая тоже пользовалась этой формулой и зарабатывала эти 19 млрд грн. Политические оппоненты Ахметова взяли верх. Это господин Коломойский», — сказал Марунич.

Он сообщил, что ввод формулы «Роттердам+» объяснялся курсом правительства Украины на либерализацию энергетических рынков.

«Нужно было отказаться от директивно-устанавливаемого принципа формирования цены на уголь в тарифе на электрическую электроэнергию, производимую тепловыми электростанциями. От него отказались и ввели формульное ценообразование, привязавшись к импортному паритету плюс логистика (доставка угля внутрь Украины)… Саму формулу сложно оспорить. У нас по газу действует похожая формула («Дюссельдорф+» — ред.), но там вопросов не возникает», — добавил Марунич.

По его словам, скандальная формула «Роттердам+» позволяла завышать стоимость угля в тарифе электроэнергии, произведенной ТЭС.

«Уголь бывает разного качества. Не знаю, что написали следователи Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Вероятно, основная претензия может быть в том, что уголь внутренней добычи, который по качественным характеристикам может не соответствовать индексу API2 в городе Роттердам. У него разная теплоотдача и другие характеристики. Продать его за ту же цену, по которой уголь котируется по API2, невозможно. Цена угля считалась на год прогнозно по API2 плюс логистика. А уголь, который добывался внутри страны стоил дешевле. Другого состава (преступления — ред.) не вижу…», — признал Марунич.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа пресс-служба САП проинформировала, что сообщила первые подозрения по делу о возможном злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК) при вводе формулы «Роттердам+».

Так, среди подозреваемых оказалось сразу несколько высокопоставленных менеджеров — бывший глава Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк, начальник отдела НКРЭКУ, руководитель управления НКРЭКУ и два топ-менеджера холдинга ДТЭК и директор госпредприятия «Оператор рынка» Владимир Евдокимов.

По данным следствия, бывший председатель и член НКРЭКУ, действуя при пособничестве служебных лиц предприятий частного сектора экономики, используя свое служебное положение разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, реализация которого нанесла потребителям более 725,6 млн долл. убытков.