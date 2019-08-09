Белгород, , 15:10 — REGNUM

В селе Никитовка Красногвардейского района Белгородской области появится полноценный спортивный кластер. Его построят в рамках частно-государственного партнёрства за 310 млн рублей. Об этом сообщил 9 августа губернатор Евгений Савченко на своей странице в социальной сети.

В населённом пункте проживает более трёх тысяч человек. Новый кластер будет включать в себя физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, стадион и хоккейную коробку. Объекты возведут в течение года в рамках частно-государственного партнёрства: 70 млн рублей вложит область, а 240 млн рублей выделяет ключевой работодатель района.

В селе уже есть спортплощадка и активно используются спортзалы школ. Основу экономики Никитовки составляет сельскохозяйственное производство.