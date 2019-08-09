Москва, , 10:43 — REGNUM

Дороговизна хлеба в РФ закономерно отразится и на стоимости других товаров, которые так или иначе связаны с производством и потреблением хлебобулочной продукции, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что с января по июль 2019 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«Рост цен на самом деле будет ощутим только для определённой части населения, — сказал Бузгалин. — Это принципиально важно понимать. Для людей, получающих формальную заработную плату 40−50 тыс. рублей, этот рост цен будет не слишком ощутим. Но, как вы знаете, модальная заработная плата — то есть та, которую получают большинство граждан, — в РФ на уровне 20 тысяч, а то и ниже во многих регионах. И вот для этой категории граждан рост цен будет весьма и весьма значим. Тем более что речь идёт не только о росте цен на хлеб. Как всегда, это будет связано с удорожанием целого ряда других товаров, которые завязаны на производство и на использование хлеба».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, наиболее быстрым темпом из хлебобулочных изделий в 2019 году растут цены на хлеб из ржаной муки. По состоянию на 5 августа 2019 года, к концу декабря 2018 года рост цен на чёрный хлеб составил 5,5%, на изделия из пшеничной муки первого и второго сортов — на 4,4%.

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