Москва, 9 августа 2019, 10:43 — REGNUM
Дороговизна хлеба в РФ закономерно отразится и на стоимости других товаров, которые так или иначе связаны с производством и потреблением хлебобулочной продукции, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что с января по июль 2019 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, наиболее быстрым темпом из хлебобулочных изделий в 2019 году растут цены на хлеб из ржаной муки. По состоянию на 5 августа 2019 года, к концу декабря 2018 года рост цен на чёрный хлеб составил 5,5%, на изделия из пшеничной муки первого и второго сортов — на 4,4%.
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