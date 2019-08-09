Москва, , 10:03 — REGNUM

Цены на хлеб могли вырасти больше чем на 7%, если принять во внимание его ухудшающееся качество, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что с января по июль 2019 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«На самом деле это не такой большой рост, — сказал Хазин. — Официальные данные по дефлятору ВВП — по итогам 2018 года — 10,1%. То есть цены выросли на 10 с лишним процентов. Цены на хлебобулочные изделия выросли на 7%. В целом это свидетельствует о том, что мы попадаем в потребительские ограничения. Цены слишком большие, и люди вынуждены ограничивать своё потребление. Кроме того, надо учитывать ещё и то обстоятельство, что ухудшилось качество. Потому что я лично уже давно не могу купить нормального хлеба. Иными словами, фактически цены могли повыситься и больше, чем на 7%, с учётом падения качества хлеба».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, цены на хлебобулочные изделия достигли максимальных значений с 2009 года.

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