Сеул, , 09:45 — REGNUM

В Южной Корее приняли решение о ужесточении контроля за радиационным фоном золошлаковых отходов, импортируемых из Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

Золошлаковые отходы — отходы, образуемые в результате сжигания угля, торфа и их смесей в энергетических целях.

Известно, что южнокорейские цементные компании используют золошлаковые отходы в производстве цемента, однако до 1990-х годов при производстве цемента использовалась глина.

По данным Корейской цементной ассоциации, в 2018 году общий объем использования золошлаковых отходов, использованных при производстве цемента, составил 3,15 млн тонн, из которых 40,6% или 1,28 млн тонн — импортные.

Кроме того, 99% импортных золошлаковых отходов приходится на отходы из Японии.

«В Японии увеличилось число АЭС, работающих на угле, после аварии на ядерной электростанции в 2011 году. Кроме того, Япония увеличила экспорт, так как объем золошлаковых отходов значительно увеличился», — сообщили представители цементной промышленности.

Как предполагают специалисты, правительству страны потребуется около месяца на проверку радиационного фона золошлаковых отходов, импортируемых из Японии. Кроме того, представители цементной промышленности опасаются, что затяжные проверки могут вызвать перебои в производстве цемента в сентябре и октябре.

На данный момент запасы цемента составляют около 1 млн тонн, что хватит примерно на 5 дней, так как средний расход цемента в сентябре и октябре составляет около 200 тыс. тонн.

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