Тулун, Иркутская область, , 08:13 — REGNUM

Фонд развития моногородов поддержит заявку властей Иркутской области на присвоение Тулуна статуса территории опережающего социально-экономического развития. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минэкономразвития региона, это должно повысить привлекательность моногородов для ведения бизнеса.

Руководитель фонда Ирина Макиева побывала в подтопленном городе и встретилась с предпринимателями. В числе мер поддержки последних были названы займы фонда под 0% годовых от 5 до 250 млн рублей для малого и среднего бизнеса и под 5% годовых для крупных проектов до 1 млрд рублей.

«Фонд готов предложить бизнесу Тулуна для восстановления вне зоны подтопления имеющиеся меры поддержки в полном объеме. Это и наши займы, и льготная инфраструктура под инвестпроекты. Мы также рассматриваем возможность внесения изменений в работу фонда, чтобы предусмотреть особую помощь городам, оказавшимся в режиме ЧС», — рассказала Ирина Макиева.

Как сообщало ИА REGNUM, инициативу о создании в Тулуне ТОСЭР выдвинули региональные власти. Заявка на создание была подана минэкономики Приангарья в 2018 году и находится на рассмотрении министерства экономического развития России. В заявке — 15 потенциальных резидентов.

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