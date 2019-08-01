Иркутск, , 04:04 — REGNUM

В Тулуне Иркутской области может быть создана территория опережающего социально-экономического развития. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Заявка на создание была подана минэкономики Приангарья в 2018 году и находится на рассмотрении министерства экономического развития России. В заявке — 15 потенциальных резидентов.

Однако из-за наводнения, которому город дважды подвергся за лето 2019 года, список может измениться.

«Дополнительным механизмом поддержки пострадавших от паводка предпринимателей может стать создание территории опережающего социально-экономического развития в Тулуне», — отметила заместитель минэкономики Иркутской области Марина Петрова.

Как сообщало ИА REGNUM, первое наводнение в Иркутской области, в результате которого наиболее сильно пострадал Тулун, началось в конце июня. Следующий паводок произошёл ровно через месяц. 30 июня вода в реке Ия поднялась до уровня 11 метров при том, что критическая отметка на уровне 7 метров.

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