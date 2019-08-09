Казань, , 06:31 — REGNUM

Хлеборобы Тукаевского района Татарии тревожатся — дождливая погода, установившаяся в республике, не даёт возможности начать уборку в полную силу, а «постоянные дожди вызывают тревогу не только у аграриев, но и у всех сельчан». В министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ отметили, что из-за проливных дождей сгибаются колосья и выпадают зёрна, схожая ситуация и с бобовыми, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дождь также негативно влияет на влажность зерна. Глава минсельхозпрода Татарии Марат Ахметов рекомендовал районам задействовать на полную мощность зерносушильное оборудование. Ждать улучшения погоды не приходится, а сроки сбора урожая поджимают.

В ведомстве отмечают, что «жатва будет не простой» и нужно эффективно задействовать каждый не дождливый час и «каждую возможность для уборки урожая в сжатые сроки и без потерь».

Представители агрокомпаний говорят, что 2019 год стал для них особенно суровым — идёт испытание погодой, хотя сам урожай в этом году богатый.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа 2019 года в рамках видеосовещания Марат Ахметов ответил, что дождливая и прохладная погода не позволяет вести полевые работы в обычном режиме. Он рекомендовал пересмотреть тактику, отметив, что погода ожидается в августе по «характеру» как обычно бывает в конце сентября. Погода также стала причиной гибели большой части озимых.

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