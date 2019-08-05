Казань, 5 августа 2019, 04:05 — REGNUM
Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Ахметов на еженедельном совещании выходного дня отметил, что в регионе к началу августа убрано 6% площадей — с 88 тыс. га при средней урожайности 32,7 ц/га намолочено 287 тыс. тонн, но «дождливая прохладная погода пока не позволяет вести полевые работы». Министр также призвал глав районов и сельхозхозяйств «серьёзно пересмотреть тактику текущей уборки», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Относительно данных на тот же период 2018 года по общему объёму намолота наблюдается отставание — 287 тыс. тн против 643 тыс. тн, но при этом урожайность выше — 32,7 против 30 ц/га в прошлом году.
Комментируя итоги работы районов, министр раскритиковал Альметьевский и Нижнекамский, где убрано менее 5%, добавив, что «каждый в своё оправдание будет приводить свои аргументы» и уборка при базисной влажности 13−14% исключает дополнительные затраты на сушку, но «при нынешней погоде такое зерно на корню вряд ли у нас будет».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в текущем году в Татарии наблюдалось сокращение посевных площадей на 0,4%, а также гибель озимых на площади 229,5 тыс. га.
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