Таллин, , 19:26 — REGNUM

Более 2 млн евро, находящихся на счету шотландской фирмы Medford Impacst LP в одном из банков Латвии, были арестованы судом по ходатайству государственной прокуратуры Эстонии, сообщает новостной портал delfi. ee

Данные средства связывают с Михаилом Мурниковым, который был менеджером по обслуживанию клиентов в эстонском филиале банка Danske Bank. В результате проводимых им сделок образовалась данная сумма, в связи с чем сейчас возбуждено уголовное дело.

Как отмечают коллеги Мурникова по бывшему месту работы — банк Swedbank, возможно также совершённые им сделки в шведском банке могут принести еще больше неприятностей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупнейший датский банк оказался в центре скандала летом 2018 в связи с информацией об отмывании денег. В кредитной организации было проведено расследование. Выяснилось, что эстонское отделение банка за год перевело нерезидентам страны до $30 млрд.