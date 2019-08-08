Москва, , 18:15 — REGNUM

Импорт сливочного масла в Россию в первые шесть месяцев 2019 года увеличились на 51,6%, сыров и творога — на 10,3%. Об этом сообщается в специальном отчёте на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Данные сравниваются с аналогичным периодом 2018 года.

Также в документе отмечен существенный, на 8,1%, рост поставок в РФ цитрусовых фруктов. При этом доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в общем объёме поставок товаров в РФ осталась на уровне прошлого года и составила 13%.

В то же время стоимостные объемы импорта снизились на 2,5%, а физические объемы — на 2,9%. Также на 15,2% упали объёмы поставок молока и сливок, рыбы свежей и мороженой — на 0,7%.