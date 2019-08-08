Москва, , 17:14 — REGNUM

В первые шесть месяцев 2019 года внешнеторговый оборот России снизился на 3%. Соответствующие данные приведены в специальном отчёте на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным таможенной статистики, с января по июнь внешнеторговый оборот РФ составил 320,8 млрд долларов США. При этом сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) сложилось положительное. Размер этого показателя составил 92,2 млрд долларов. Однако эти цифры всё равно меньше показателей аналогичного периода предыдущего года.

Экспорт России в первом полугодии составил 206,5 млрд долларов, что на 3,6% меньше показателей первых шести месяцев 2018 года. При этом на долю стран дальнего зарубежья пришлось 87,6%, на страны СНГ — 12,4% российского экспорта.

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