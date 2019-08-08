Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM

Стоимость создания транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Бронка» вблизи Петербурга — у морского порта Бронка и одноименной железнодорожной станции — составит, ориентировочно, 10,6 млрд рублей за пять лет.

По данным «Интерфакса», срок реализации первого этапа проекта — 2022 год, окончательный срок — 2024 год. Ожидаемый объем инвестиций в рамках первого этапа составит около 6,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании ТЛЦ на ПМЭФ-2019 договорились власти Санкт-Петербурга, руководство ОАО «РЖД» и представители предприятия ООО «ТЛЦ «Бронка», учрежденного оператором одноименного глубоководного порта.

Проект ТЛЦ «Бронка» предусматривает строительство железнодорожной инфраструктуры (семь путей общей протяженностью более 7 км), включающей шесть портальных рельсовых кранов, вспомогательные сооружения, подъездные дороги, склады, сервисные пункты на площади более 31 га.

ТЛЦ «Бронка» будет способствовать ускорению грузовых перевозок и их удешевлению, обеспечит дополнительную транспортную и инвестиционную привлекательность Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Проект будет реализован на собственные средства ООО «ТЛЦ Бронка» без привлечения государственного финансирования.

Порт Бронка — единственный глубоководный порт Санкт-Петербурга способный принимать суда длиной до 347 метров, шириной до 50 метров и осадкой до 13 метров. Порт специализируется на перевалке контейнеров, накатных и генеральных грузов. Введен в эксплуатацию 15 декабря 2015 года.

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