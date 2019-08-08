Москва, , 12:35 — REGNUM

Сегодня, 8 августа, рубль открылся гэпом вверх, вернув доллар в район ключевой отметки 65 руб. после вчерашнего рывка к новым максимумам в районе 65,60 руб. Падение нефтяных цен приостановилось, что вкупе со снижением доллара на рынке Форекс несколько ослабило давление на рубль. Впрочем, более широкая картина показывает, что понижательные риски для рубля возрастают, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Нефть отскочила от свежих минимумов текущего года, но не предпринимает внятных попыток роста, что неудивительно, учитывая сохраняющуюся напряженность вокруг торговой войны и вчерашний откровенно медвежий отчет минэнерго США, который отразил неожиданный рост запасов нефти и нефтепродуктов, а также указал на восстановление сланцевой добычи», — пояснил эксперт.

Сегодня бегство от рисков угасло, во многом приличным данным по импорту и экспорту в Китае. Но в целом ситуация остается напряженной, а риски, сопряженные с торговым конфликтом США и Китая, по-прежнему высоки. Инвесторы все меньше верят в заключение сделки и все больше опасаются рецессии.

«Такая картина определенно не играет в пользу активов развивающегося сегмента, включая рубль, а значит, в среднесрочной перспективе — как минимум до сентябрьских переговоров Вашингтона и Пекина — «россиянин» будет оставаться уязвимым, и, если распродажи на мировых рынках приобретут еще более агрессивные масштабы, то даже налоговый период во второй половине августа не сильно поможет рублю», — полагает Николаев.

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