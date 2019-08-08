Москва, , 12:20 — REGNUM

Специалисты Роспатента за семь месяцев 2019 года зарегистрировали 30,6 тысячи товарных знаков, что на 23,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вместе с тем рост числа выданных свидетельств об исключительном праве — по сути, регистраций наименований мест происхождения товаров — составил почти 180%.

Глава Роспатента Григорий Ивлиев объяснил существенный рост в этой сфере активной позицией органов законодательной власти и широким общественным обсуждением региональных брендов.

«В субъектах федерации оценили возможности для роста региональной экономики, которые дают грамотная правовая охрана и использование интеллектуальной собственности», — сказал Ивлиев.

Он добавил, что позитивная тенденция укрепит позиции России в числе стран — технологических лидеров, обеспечит развитие инноваций, а также станет основой для роста качества жизни.

Читайте также: В России защищают региональные бренды