Париж, , 07:19 — REGNUM

Дефицит торгового баланса Франции в июне 2019 года составил 5,2 млрд евро, вернувшись к «более привычному уровню» после скачка экспорта, зафиксированного в мае 2019 года, сообщает таможенная служба страны.

Евро

«Дефицит торгового баланса увеличился на 1,9 млрд евро по сравнению с маем, что связано с экспортом, который сократился на 4,9% по сравнению с предыдущим месяцем», — говорится в заявлении таможенной службы.

Известно, что за первую половину 2019 года совокупный дефицит торгового баланса Франции достиг 26,9 млрд евро.

В июне 2019 года экспорт резко сократился до 41,9 млрд евро, а импорт немного снизился до 47,1 млрд евро.

Издание отмечает, что дефицит торгового баланса с другими странами Европейского союза (ЕС) в июне 2019 года существенно не изменился, составив 3,26 млрд евро. Однако дефицит торгового баланса со странами за пределами Европы сократился до 3,54 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что евро «никогда ранее не подвергался такой угрозе».

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