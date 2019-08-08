Санкт-Петербург, , 06:05 — REGNUM

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области снова отложил рассмотрение иска банка «Россия» к шести саратовским предприятиям, в том числе ЗАО «Тролза» — производителю троллейбусов. В дело на почти 190 млн рублей долга и взыскании заложенного имущества по кредитному договору, третьим лицом привлекли комитет по транспорту Санкт-Петербурга. Заседание назначено на 24 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Акционерное общество «Акционерный Банк «Россия» обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Тролза-Маркет», закрытое акционерное общество «Тролза», обществу с ограниченной ответственностью «Лидер», обществу с ограниченной ответственностью «Электро-Жгут», акционерному обществу «Энгельсский литейный завод», акционерному обществу «Торговый дом «Тролза-Маркет» о взыскании задолженности по кредитному договору и об обращении взыскания на заложенное имущество», — отмечается в материалах дела.

Список имущества неизвестен. Сумма исковых требований — 189 853 179 рублей. Слушания несколько раз откладывались, в этот раз причиной послужила необходимость «проведения сверки расчётов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старейший завод по производству троллейбусов из Энгельса (Саратовская область), ведущий свою историю с 1868 года, попал в медиаповестку страны в 2019 году в свете имеющихся у него финансовых проблем. В марте компания из-за нехватки оборотных средств даже была вынуждена войти в режим простоя, который продлевали до конца июля. С июля у завода сменился руководитель, который на встрече с коллективом объявил о переговорах со стратегическим партнёром. Также в текущем году предприятие заявило о планах по выпуску новинки — электробуса Тролза.

В начале июля стало известно, что свыше 500 сотрудникам компании после вмешательства прокурора был выплачен долг в размере 6 млн рублей.

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