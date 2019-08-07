Москва, , 17:23 — REGNUM

Курс рубля по отношению к доллару и евро заметно снизился на фоне новостей о падении цен на нефть, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 17:05 доллар подорожал на 30 копеек к уровню открытия торгов и достиг 65,57 рубля. Евро вырос на 50 копеек — до 73,61 рубля.

Напомним, ранее сегодня цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже отметки в $57 за баррель впервые с января 2019 года.

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