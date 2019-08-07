Москва, , 16:26 — REGNUM

Потребительские цены в России за неделю с 30 июля по 5 августа в среднем не изменились после снижения на 0,1% неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По информации ведомства, за неделю цены на куриные яйца выросли на 1,5%, пшено — на 1,2%, баранину и рис — на 0,4%, сливочное масло — на 0,3%, говядину, варёные колбасы, мороженую рыбу, молоко, творог, хлеб и шоколадные конфеты — на 0,2%. В то же время сахар-песок подешевел на 0,4%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2%, в том числе картофель стал дешевле на 6%, помидоры — на 4,2%, огурцы — на 4,1%, морковь — на 4%, репчатый лук — на 3,5%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по оценкам Росстата, за неделю в среднем не изменились.

Напомним, в предыдущую неделю, с 23 по 29 июля, Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал недельную дефляцию в России. По итогам июля, инфляция в годовом выражении составила 4,6%.

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