Москва, , 16:01 — REGNUM

Урожай на Ставрополье в 2019 году обещает быть хорошим. Об этом говорят цифры. Так, в частности, несмотря на засуху в начале июня, уже собрано на 3% больше зерна, чем в 2018 году. Об этом сообщил 7 августа президенту РФ Владимиру Путину губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, растут в крае показатели по молоку и мясу, а также по хлопку.

«Но особо радует: наконец-то начало расти молоко, начало расти мясо. Сегодня уверенно — хлопок, мы в этом году замахиваемся 1400 тонн хлопка произвести, но тем не менее получается», — отметил глава субъекта.

Как рассказал Владимиров, к 2024 году край должен экспортировать продукции на 1,031 млрд долларов. Настоящее время показатель экспорта составляет 340 млн долларов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время урожай в Ставропольском крае убран на 96%.