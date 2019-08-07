Рига, , 15:10 — REGNUM

Латвийский парламент соберется на следующей неделе на внеочередное заседание для обсуждения кризиса в Даугавпилсской больнице, сообщает новостное агентство LETA.

Врач (cc) valelopardo

Заседание было созвано председателем комиссией Сейма по социальным и трудовым делам Андрис Скриде (партия «Развитие/За!») из-за проблемы нехватки медиков в больнице, а именно анестезиологов и реаниматологов.

По мнению Скриде, врачей не хватает по все Латвии и в большом количестве, так как многие по причине очень низкой латвийской зарплаты (4−5 евро в час) уехали в Западную Европу, где им платят в семь раз больше. Депутат также считает, что помимо Даугавпилсской больницы похожая ситуация с острой нехваткой медиков назревает и в других местах.

На данный момент руководство Даугавпилсской региональной больницы решило не проводит до 1 сентября плановые операций из-за критической нагрузки на анестезиологов и реаниматологов.